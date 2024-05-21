Лига геев Литвы пригласила немецких солдат, расквартированных в республике, принять участие в летнем параде, который пройдёт в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал "Sputnik Литва".
"Мы ведём переговоры с офицерами бундесвера в Литве о марше. Если это произойдёт, то это будет первый случай, когда участие в нём примут войска НАТО", — заявил глава организации Владимир Симонко.
Он подчеркнул, что такое сотрудничество выгодно для всех сторон, поскольку участие немецких солдат в мероприятии поможет подчеркнуть важность защиты прав всех групп общества ФРГ.
Ранее на Украине предложили сделать из арки Дружбы народов в Киеве символ движения лиц нетрадиционной ориентации. По словам главы Украинского института национальной памяти, это единственный способ избежать демонтажа культурного объекта.
Фото: DefenseImagery.mil/SSGT MARIA J. LORENTE, USAF (Public Domain)
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