Лига геев Литвы пригласила немецких солдат, расквартированных в республике, принять участие в летнем параде, который пройдёт в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал "Sputnik Литва".

"Мы ведём переговоры с офицерами бундесвера в Литве о марше. Если это произойдёт, то это будет первый случай, когда участие в нём примут войска НАТО", — заявил глава организации Владимир Симонко.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество выгодно для всех сторон, поскольку участие немецких солдат в мероприятии поможет подчеркнуть важность защиты прав всех групп общества ФРГ.

Ранее на Украине предложили сделать из арки Дружбы народов в Киеве символ движения лиц нетрадиционной ориентации. По словам главы Украинского института национальной памяти, это единственный способ избежать демонтажа культурного объекта.

Фото: DefenseImagery.mil/SSGT MARIA J. LORENTE, USAF (Public Domain)