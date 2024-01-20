Эксперт Никитина рекомендует использовать наличные деньги в Турции

Руководитель направления Восточной и Юго-Восточной Европы в компании Immigrant House, Оксана Никитина, рекомендует использовать наличные деньги при расчетах в Турции. В своем высказывании она предлагает взять с собой в поездку валюту, принятую у россиян, учитывая лимит в 10 тысяч долларов на человека при выезде.

Никитина подчеркивает, что обмен валюты в аэропортах и отелях Турции невыгоден из-за высоких комиссий и невыгодных курсов и рекомендует обращаться к обменникам в центрах городов. Она также отмечает, что для оплаты можно использовать карту UnionPay, выпущенную в российском банке, не подпадающем под санкции, и дополнительно уточняет возможность получения банковской карты прямо в Турции, сообщает Общественная Служба Новостей.