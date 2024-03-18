Во Франции представлен самый дорогой чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, созданный с использованием нейросети

Продукт компании Labodét обладает эксклюзивным дизайном из натуральной кожи аллигатора и кожи нильского крокодила. Особенности включают окантовку из 18-каратного золота вокруг блока камеры и инкрустацию четырьмя бриллиантами общим весом более 12 карат.

Несмотря на высокую стоимость в €300 тыс., отмечается недостаток в виде отсутствия магнитов для беспроводной зарядки MagSafe. Продукт предназначен для аудитории, ценящей роскошь и эксклюзивность. Каждый чехол изготавливается вручную во Франции, с возможной задержкой в 35-40 рабочих дней, и включает бесплатную доставку, сообщает Газета.Ру.