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Во Франции представлен самый дорогой чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, созданный с использованием нейросети
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:05

Во Франции представлен самый дорогой чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, созданный с использованием нейросети

Продукт компании Labodét обладает эксклюзивным дизайном из натуральной кожи аллигатора и кожи нильского крокодила. Особенности включают окантовку из 18-каратного золота вокруг блока камеры и инкрустацию четырьмя бриллиантами общим весом более 12 карат.

Несмотря на высокую стоимость в €300 тыс., отмечается недостаток в виде отсутствия магнитов для беспроводной зарядки MagSafe. Продукт предназначен для аудитории, ценящей роскошь и эксклюзивность. Каждый чехол изготавливается вручную во Франции, с возможной задержкой в 35-40 рабочих дней, и включает бесплатную доставку, сообщает Газета.Ру.

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