Во Франции представлен самый дорогой чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, созданный с использованием нейросети

Продукт компании Labodét обладает эксклюзивным дизайном из натуральной кожи аллигатора и кожи нильского крокодила. Особенности включают окантовку из 18-каратного золота вокруг блока камеры и инкрустацию четырьмя бриллиантами общим весом более 12 карат.
Несмотря на высокую стоимость в €300 тыс., отмечается недостаток в виде отсутствия магнитов для беспроводной зарядки MagSafe. Продукт предназначен для аудитории, ценящей роскошь и эксклюзивность. Каждый чехол изготавливается вручную во Франции, с возможной задержкой в 35-40 рабочих дней, и включает бесплатную доставку, сообщает Газета.Ру.
Американские генетики обнаружили глубокие изменения в ДНК из-за курения
Генетики из Чикагского университета провели исследование, опубликованное в American Journal of Human Genetics (AJHG), анализируя эпигенетические изменения в ДНК, вызванные курением.
Apple сделала новый раздел с приложениями в App Store
Apple расширила функционал своего веб-магазина App Store, представив новый раздел, посвященный приложениям для операционной системы VisionOS.
Исследователи подтверждают важную связь между составом микробиома кишечника и развитием шизофрении
Ученые из Университета Кёнхи в Сеуле обнаружили, что изменения в микробиоме могут повлиять на функционирование различных органов и систем организма, включая иммунитет, метаболизм и нервную систему.
Доцент Гареев прогнозирует снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке летом на 15%
Снижение цен на отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке связано с увеличением числа полетных программ.