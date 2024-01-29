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Студия Illumination Entertainment представила трейлер
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 21:15

Студия Illumination Entertainment представила трейлер "Гадкий я – 4"

В новой части мультфильма, запланированной к премьере 3 июля 2024 года, главный герой Грю сталкивается с новыми врагами, угрожающими человечеству. Однако его настоящим испытанием становится воспитание сына, который с младенчества сильно напоминает отца.

Актер и комик Стив Карелл вернулся, чтобы озвучить роль Грю, а Кристен Уиг подарила голос Люси Уайлд, агенту Антизлодейской лиги и жене Грю.

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