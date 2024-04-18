Решение о расширении грузового автопарка было принято в контексте растущей потребности в малотоннажном грузовом транспорте, особенно среди онлайн-торговцев и предпринимателей. Генеральный директор компании Елена Бехтина отметила, что услуги аренды фургонов также пользуются спросом среди частных лиц для перевозки габаритных грузов.
"Делимобиль" оказывает свои услуги в нескольких крупных городах России и имеет более 9,6 млн зарегистрированных пользователей. Текущий автопарк составляет более 26,6 тыс. автомобилей, а компания планирует увеличить его до более чем 30 тыс. единиц к концу 2024 года.
В феврале 2024 года "Делимобиль" провел успешное IPO на Мосбирже, привлекая 4,2 млрд рублей и достигнув рыночной капитализации в 46,6 млрд рублей, сообщает ТАСС.
В Apple приняли решение уменьшить размер экрана в смартфонах модельной линейки iPhone 17
Согласно полученной инсайдерской информации от аналитика Росса Янга, новый iPhone 17 Plus будет иметь более компактный экран по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Plus, чей экран составляет 6,7 дюйма.
HUAWEI представила свой новый смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra
HUAWEI представила новый флагманский смартфон, HUAWEI Pura 70 Ultra, с выдающимися характеристиками.
Автоэксперт Родионов провел анализ и рекомендовал обслужить кондиционер в авто
Автомобильный эксперт Никита Родионов обсудил важность регулярного обслуживания кондиционера в автомобиле. Специалист подчеркнул, что частота обслуживания зависит от условий эксплуатации и климата.
Петербургские ученые изобрели техническое средство, которое может точно выявить возраст и болезни деревьев
Молодые ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали техническое средство, которое позволяет узнать возраст дерева и его болезни без спила.