Решение о расширении грузового автопарка было принято в контексте растущей потребности в малотоннажном грузовом транспорте, особенно среди онлайн-торговцев и предпринимателей. Генеральный директор компании Елена Бехтина отметила, что услуги аренды фургонов также пользуются спросом среди частных лиц для перевозки габаритных грузов.

"Делимобиль" оказывает свои услуги в нескольких крупных городах России и имеет более 9,6 млн зарегистрированных пользователей. Текущий автопарк составляет более 26,6 тыс. автомобилей, а компания планирует увеличить его до более чем 30 тыс. единиц к концу 2024 года.

В феврале 2024 года "Делимобиль" провел успешное IPO на Мосбирже, привлекая 4,2 млрд рублей и достигнув рыночной капитализации в 46,6 млрд рублей, сообщает ТАСС.