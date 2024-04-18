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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:44

"Делимобиль" значительно расширил свой грузовой автопарк, добавив 100 фургонов Sollers Atlant

Решение о расширении грузового автопарка было принято в контексте растущей потребности в малотоннажном грузовом транспорте, особенно среди онлайн-торговцев и предпринимателей. Генеральный директор компании Елена Бехтина отметила, что услуги аренды фургонов также пользуются спросом среди частных лиц для перевозки габаритных грузов.

"Делимобиль" оказывает свои услуги в нескольких крупных городах России и имеет более 9,6 млн зарегистрированных пользователей. Текущий автопарк составляет более 26,6 тыс. автомобилей, а компания планирует увеличить его до более чем 30 тыс. единиц к концу 2024 года.

В феврале 2024 года "Делимобиль" провел успешное IPO на Мосбирже, привлекая 4,2 млрд рублей и достигнув рыночной капитализации в 46,6 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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