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Диетолог Гончар выделила способы сделать пиццу более полезной
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:24

Диетолог Гончар выделила способы сделать пиццу более полезной

Диетолог из Санкт-Петербурга Виктория Гончар предложила четыре способа сделать пиццу полезной, что позволит даже тем, кто следит за фигурой, включать это блюдо в свой рацион.

Первый способ — приготовление пиццы дома, что позволяет контролировать качество ингредиентов и экспериментировать с рецептами. Второй — использование тонкого и цельнозернового теста вместо обычного.

Также рекомендуется отказаться от колбасы и бекона в пользу менее жирных видов мяса, таких как курица или говядина, и выбирать менее жирные сорта сыра, например моцареллу или адыгейский. И последний совет — увеличивать количество овощей как в начинке, так и в качестве гарнира, что способствует лучшему насыщению и более медленному усвоению углеводов, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Bajinra (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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