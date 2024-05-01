Диетолог из Санкт-Петербурга Виктория Гончар предложила четыре способа сделать пиццу полезной, что позволит даже тем, кто следит за фигурой, включать это блюдо в свой рацион.
Первый способ — приготовление пиццы дома, что позволяет контролировать качество ингредиентов и экспериментировать с рецептами. Второй — использование тонкого и цельнозернового теста вместо обычного.
Также рекомендуется отказаться от колбасы и бекона в пользу менее жирных видов мяса, таких как курица или говядина, и выбирать менее жирные сорта сыра, например моцареллу или адыгейский. И последний совет — увеличивать количество овощей как в начинке, так и в качестве гарнира, что способствует лучшему насыщению и более медленному усвоению углеводов, сообщает Doctorpiter.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Bajinra (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов
Рейтинг показал доминирование смартфонов с чипами Snapdragon, при этом отсутствуют устройства на MediaTek. Лидирует ASUS ROG 8 Pro с результатом 2 120 210 баллов и процессором Snapdragon 8 Gen 3.
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ за возбуждение межэтнической и межрелигиозной розни
Служба Безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке. По предварительным данным, митрополит провоцирует межэтническую и межрелигиозную рознь на территории страны.
Эксперты рассказали, что сделать, чтобы улучшить сон после работы
Для улучшения качества сна эксперты рекомендуют создать буферную зону между рабочим временем и отходом ко сну.
Эксперт "За Рулем" рассказал, какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей
Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин дал советы по выбору моторного масла для китайских автомобилей.