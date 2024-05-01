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Илон Маск уверен, что идеальным решением для Украины и Запада было бы соглашение на сделку с Россией
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:48

Илон Маск уверен, что идеальным решением для Украины и Запада было бы соглашение на сделку с Россией

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск согласился, что решение США и Украины по поводу сделки с Россией было ошибочным. Свой пост он опубликовал на странице в социальной сети.

Там он поддержал американского миллиардера Дэвида Сакса. Последний сообщил, что конфликт мог бы быть исчерпан еще в апреле 2022 года - в то время были запланированы стамбульские переговоры. У Киева была возможность сохранить нейтралитет, тем самым спасая собственные территории. Также Сакс припомнил, что поддержка урегулирования конфликта США была фейком - в итоге от сделки отказались. При этом Америка столкнулась с дефицитом боеприпасов из-за регулярной помощи Украине.

Маск написал "Да" в ответ на все высказывания миллиардера.

Источник фото: flickr.com/Tesla Owners Club Belgium (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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