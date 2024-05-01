Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск согласился, что решение США и Украины по поводу сделки с Россией было ошибочным. Свой пост он опубликовал на странице в социальной сети.
Там он поддержал американского миллиардера Дэвида Сакса. Последний сообщил, что конфликт мог бы быть исчерпан еще в апреле 2022 года - в то время были запланированы стамбульские переговоры. У Киева была возможность сохранить нейтралитет, тем самым спасая собственные территории. Также Сакс припомнил, что поддержка урегулирования конфликта США была фейком - в итоге от сделки отказались. При этом Америка столкнулась с дефицитом боеприпасов из-за регулярной помощи Украине.
Маск написал "Да" в ответ на все высказывания миллиардера.
Источник фото: flickr.com/Tesla Owners Club Belgium (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов
Рейтинг показал доминирование смартфонов с чипами Snapdragon, при этом отсутствуют устройства на MediaTek. Лидирует ASUS ROG 8 Pro с результатом 2 120 210 баллов и процессором Snapdragon 8 Gen 3.
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ за возбуждение межэтнической и межрелигиозной розни
Служба Безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви Луке. По предварительным данным, митрополит провоцирует межэтническую и межрелигиозную рознь на территории страны.
Эксперты рассказали, что сделать, чтобы улучшить сон после работы
Для улучшения качества сна эксперты рекомендуют создать буферную зону между рабочим временем и отходом ко сну.
Эксперт "За Рулем" рассказал, какое моторное масло выбрать для китайских автомобилей
Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин дал советы по выбору моторного масла для китайских автомобилей.