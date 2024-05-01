Британский врач Майкл Мосли поделился рекомендациями по избавлению от вздутия живота без использования лекарств. Он рассказал, что самое важное для избавления от вздутия- это качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения.

Также Мосли предлагает исключить из рациона продукты, которые могут провоцировать метеоризм, включая молочные продукты, бобовые, пшеницу, и некоторые фрукты и овощи. Эти меры, по словам врача, помогают уменьшить или предотвратить вздутие, связанное с избыточным скоплением газов в кишечнике, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Larry D. Moore (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)