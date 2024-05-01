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Врач Мосли рассказал, как избавиться от вздутия живота без лекарств
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:49

Врач Мосли рассказал, как избавиться от вздутия живота без лекарств

Британский врач Майкл Мосли поделился рекомендациями по избавлению от вздутия живота без использования лекарств. Он рассказал, что самое важное для избавления от вздутия- это качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения.

Также Мосли предлагает исключить из рациона продукты, которые могут провоцировать метеоризм, включая молочные продукты, бобовые, пшеницу, и некоторые фрукты и овощи. Эти меры, по словам врача, помогают уменьшить или предотвратить вздутие, связанное с избыточным скоплением газов в кишечнике, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Larry D. Moore (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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