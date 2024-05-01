Польская полиция ведет расследование в отношении тех, кто пытался поджечь синагогу Ножиков в Варшаве

В Варшаве неизвестные злоумышленники кинули коктейль Молотова в синагогу имени супругов Ножиков. Данная синагога является самый крупной и главной в Союзе еврейских общин польского государства. О поджоге здания сообщил главный раввин Польши Михаэль Шудрих.

Синагога Ножиков является единственной уцелевшей со времен окончания Второй Мировой войны на территории Варшавы.

Ряд польских СМИ уже прокомментировали ситуацию, добавив, что сотрудники полиции активно занимаются расследованием поджога. На данный момент сотрудники правоохранительных органов активно ищут виновных в попытке нанесения вреда синагоге.

Фото:https://commons.wikimedia.org/Jacques Lahitte (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)