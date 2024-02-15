США изъяли тысячи европейских автомобилей из-за одной китайской детали

Компания Volkswagen предупредила власти США, что в машинах содержится деталь китайского производителя, который напрямую связан с законом о нарушении принудительного труда.

В тот же день тысячи автомобилей премиальных марок (Porsche, Bentley и Audi) были изъяты по причине все того же закона о принудительном труде, которые до сих пор имеет место быть в некоторых регионах КНР.

Ранее сообщалось, что КНР получила в свой адрес обвинение в нарушении законов о правах человека, а именно в притеснении национальных меньшинств и подневольном труде у себя в стране. США расценивают действия китайцев как геноцид по отношению к народности уйгуров. Китайский МИД заявил, что все это потуги дескредитировать Китай.

Не так давно США запретил ввоз китайских товаров от ряда компаний из региона Синьцзянь, где ущемляют мелкие народности и используют рабский труд.