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США изъяли тысячи европейских автомобилей из-за одной китайской детали
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:59

США изъяли тысячи европейских автомобилей из-за одной китайской детали

Компания Volkswagen предупредила власти США, что в машинах содержится деталь китайского производителя, который напрямую связан с законом о нарушении принудительного труда.

В тот же день тысячи автомобилей премиальных марок (Porsche, Bentley и Audi) были изъяты по причине все того же закона о принудительном труде, которые до сих пор имеет место быть в некоторых регионах КНР.

Ранее сообщалось, что КНР получила в свой адрес обвинение в нарушении законов о правах человека, а именно в притеснении национальных меньшинств и подневольном труде у себя в стране. США расценивают действия китайцев как геноцид по отношению к народности уйгуров. Китайский МИД заявил, что все это потуги дескредитировать Китай.

Не так давно США запретил ввоз китайских товаров от ряда компаний из региона Синьцзянь, где ущемляют мелкие народности и используют рабский труд.

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