Некоторые ведущие китайские автопроизводители рассматривают возможность официального ухода с российского рынка. Об этом сообщил Telegram-канал No Limits, ссылаясь на высокопоставленных представителей российского автомобильного бизнеса.

"Возникновение этой проблемы было отмечено в апреле текущего года, когда американский сенатор Майк Галлахер представил в Конгресс законопроект под названием "No Limits Act of 2024". Документ предусматривает целенаправленные меры в отношении определенных сегментов китайской экономики", — указывается в сообщении.

Согласно этому закону, президент США Джо Байден может получить расширенные полномочия для введения санкций против китайских компаний. В частности, санкции могут быть наложены, если китайские автомобильные марки продолжат работу на российском рынке.

По информации источников, угроза санкций серьезно волнует китайских автопроизводителей. Они рассматривают варианты официального отхода от российского рынка и возможность возвращения под другим брендированием.

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