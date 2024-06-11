В мае в России наблюдалось снижение цен на подержанные китайские автомобили марок Geely, Chery и Haval, причем уменьшение составило 5-9%. Это связывают с увеличением ассортимента новых китайских авто на первичном рынке, что также начало влиять на цены на вторичном рынке.
В рамках исследования банка "Открытие" и компании "Автохаб" отмечается, что Geely Monjaro показал наиболее заметное падение цен.
Также, в конце весны стоимость автомобилей Lada Niva уменьшилась на 4%, а Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta — на 2-3%. Спрос на отечественные внедорожники снизился с улучшением погоды, в то время как корейские авто пострадали от выхода новых моделей.
В июне предполагается увеличение активности покупателей из-за ожидания повышения утилизационного сбора, что может привести к дальнейшему росту цен.
Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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