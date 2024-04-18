Маркетплейс Wildberries расширяет ассортимент, предлагая возможность покупки автомобилей в России, начиная с 18 апреля. Инициатива начнется с продажи автомобилей марки Chery в 17 регионах страны, с возможным добавлением мотоциклов и квадроциклов в будущем.

Согласно автоюристу Льву Воропаеву, покупка транспортного средства онлайн на маркетплейсе безопасна, так как доставкой и подготовкой автомобиля занимается официальный представитель магазина. Процесс оформления документов происходит онлайн, и их можно получить вместе с автомобилем. Обслуживание и гарантийные обязательства остаются неизменными, так как автомобиль предоставляется производителем, включая назначение центра технического обслуживания.

В случае неисправности, владелец вправе обратиться за помощью к продавцу или заводу-изготовителю, согласно закону "О защите прав потребителей". Однако следует быть внимательным к тому, кто предоставляет товар на маркетплейсе: если маркетплейс выступает как площадка частного продавца, он освобождается от ответственности за неисправности товара и форс-мажорные обстоятельства. Поэтому важно внимательно изучать договор, предоставленный на сайте магазина, сообщает Вечерняя Москва.