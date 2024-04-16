В первом квартале 2024 года в России наблюдается резкий рост аварий с китайскими автомобилями, который составил 48 процентов. Отчет Страхового дома ВСК, показывает, что наиболее часто попадают в аварии автомобили от Chery, Haval и Geely, которые составили 26, 19 и 16 процентов соответственно. Топ-моделями среди "аварийных" китайских машин стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Haval F7 и Geely Coolray.

Несмотря на рост аварийности, обслуживание китайских автомобилей подешевело на 6 процентов в 2024 году. Средняя выплата по ОСАГО различается в зависимости от марки автомобиля: от самых низких 58 тысяч рублей у Dongfeng до высоких 152 тысяч у GAC. Ремонт также может обходиться дорого, особенно для BYD, Zotye и FAW. Однако восстановление автомобилей Haval, Chery и Geely сопоставимо с затратами на Kia и Hyundai, составляя в среднем 62, 67 и 69 тысяч рублей соответственно, сообщает Motor.