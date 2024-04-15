Поиск качественного автомобиля на вторичном рынке за сумму менее 1 миллиона рублей может быть вызовом, особенно если вам нужен просторный семейный автомобиль. Эксперты из журнала "За Рулем" провели анализ и выделили 4 наиболее достойных варианта в ценовом диапазоне до 800 000 рублей.

На эту сумму можно приобрести Lada Largus 2018-2019 годов выпуска в хорошем состоянии. Этот автомобиль оснащен надежным вазовским двигателем объемом 1,6 литра с 8 или 16 клапанами. Важно отметить, что большинство из них оснащены механической коробкой передач, поэтому при необходимости автомата, стоит рассмотреть другие варианты. Lada Largus также славится прочной подвеской, способной справиться с любыми дорожными условиями, а также доступностью запчастей.

Еще одним вариантом может быть Skoda Octavia второго поколения 2012-2013 годов выпуска. Этот автомобиль отличается просторным салоном и большим багажником. Большинство таких машин оснащены 1.6-литровым атмосферным двигателем мощностью 102 лошадиные силы. Надежность мотора гарантирована, но важно следить за состоянием ремня ГРМ.

Также стоит рассмотреть Chevrolet Cruze, который может быть чуть моложе Skoda Octavia. Особенно практичным выбором считается универсал. Надежностью отличаются модели с моторами Ecotec объемом 1,6 и 1,8 литра.

И, наконец, в четверку лучших автомобилей вошел Toyota Avensis T250. За сумму до 800 000 рублей можно найти экземпляр 2008 года выпуска. Этот автомобиль не только вместителен, но и обладает высокой надежностью. Рекомендуется избегать моделей с 1.8-литровым двигателем и обратить внимание на версии с атмосферным 2AZ-FSE объемом 2,4 литра и мощностью 163 лошадиные силы, сообщает Южный Автомобиль.