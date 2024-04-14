Эксперты компании "Авито Авто" провели анализ рынка спортивных автомобилей в России за первый квартал текущего года. Несмотря на заметное повышение цен, спрос на б/у спорткары остается высоким, с особенным ростом интереса к японскому бренду Mitsuoka, американским Eagle и Pontiac. Средняя цена на подержанные автомобили этого класса составила 3 200 000 рублей, с резким ростом цен на марки Bugatti, Plymouth и Alpina.

В топе популярности б/у спорткаров оказались BMW, Ford и Mercedes-Benz, с Ford Mustang, Dodge Challenger, BMW 6 серии, Toyota Celica и Mercedes-Benz CL-классом в пятерке лидеров.

Спрос на новые спорткары также вырос на 7,9%, а средняя цена поднялась до 29 900 000 рублей. В топе новых спорткаров в России оказались Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz SL-класс AMG, Mercedes-Benz AMG GT, Lamborghini Urus и Bentley Continental GT.

Цены были рассчитаны как медианные по объявлениям о продаже, сообщает За Рулем.