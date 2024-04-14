Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 93,4419
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 99,7264
Эксперты
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:55

Эксперты "Авито Авто" перечислили самые популярные спорткары в РФ

Эксперты компании "Авито Авто" провели анализ рынка спортивных автомобилей в России за первый квартал текущего года. Несмотря на заметное повышение цен, спрос на б/у спорткары остается высоким, с особенным ростом интереса к японскому бренду Mitsuoka, американским Eagle и Pontiac. Средняя цена на подержанные автомобили этого класса составила 3 200 000 рублей, с резким ростом цен на марки Bugatti, Plymouth и Alpina.

В топе популярности б/у спорткаров оказались BMW, Ford и Mercedes-Benz, с Ford Mustang, Dodge Challenger, BMW 6 серии, Toyota Celica и Mercedes-Benz CL-классом в пятерке лидеров.

Спрос на новые спорткары также вырос на 7,9%, а средняя цена поднялась до 29 900 000 рублей. В топе новых спорткаров в России оказались Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz SL-класс AMG, Mercedes-Benz AMG GT, Lamborghini Urus и Bentley Continental GT.

Цены были рассчитаны как медианные по объявлениям о продаже, сообщает За Рулем.

Мир

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками

Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.

Читать полностью
Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития.

Читать полностью

Общество

Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем

Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем

Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания.

Читать полностью
Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд

Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд

Поваренная соль, кажущаяся безобидным продуктом, может содержать опасные пищевые добавки, например, ферроцианид калия (Е536), который применяется для улучшения внешнего вида и продолжительности хранения.

Читать полностью

Новости