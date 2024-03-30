"Авто.ру" провел анализ, определив машины, которые российские владельцы неохотно продают

Согласно исследованию, с 2022 года срок эксплуатации автомобилей у одного владельца увеличился до 7,5 лет.
Первое место в списке автомобилей, которые россияне не хотят продавать заняла Daewoo Nexia, которая задерживается у своих владельцев в среднем на 12 лет. Её рыночная стоимость составляет 205 тысяч рублей.
На втором месте — Ford Focus, принадлежащий владельцу около десяти лет и оцениваемый в 920 тысяч рублей. Renault Logan занял третью позицию со сроком владения в 8,5 лет и ценой 473 тысячи рублей.
В пятерку также вошли Nissan Qashqai (7,5 лет, 1,27 млн рублей) и Renault Duster (7 лет, 1,54 млн рублей).
Эксперты отмечают, что благодаря продолжительной эксплуатации у одного владельца эти модели чаще всего сохраняются в лучшем техническом состоянии по сравнению с аналогичными машинами того же возраста и ценовой категории, сообщает Российская Газета.
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