WhatCar, совместно с MotorEasy, опубликовал рейтинг наиболее проблемных подержанных семейных автомобилей

Лидерами списка стали Audi A3, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Владельцы Audi A3 чаще всего сталкиваются с проблемами навигации, мультимедийной системы, коробки передач и электрики, но большинство проблем удается решить без обращения в сервис.

У Volkswagen Golf на втором месте было выявлено множество поломок, требующих длительного ремонта. Skoda Octavia также оказалась в списке из-за проблем с кузовом, кондиционером и электрикой, но большинство ремонтных работ было выполнено бесплатно.

В антирейтинг также попали модели Mercedes A-Class, Seat Leon, Opel Astra, Skoda Scala, Mercedes A-Class гибрид и Kia XCeed, сообщает Российская Газета.