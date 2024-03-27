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WhatCar, совместно с MotorEasy, опубликовал рейтинг наиболее проблемных подержанных семейных автомобилей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:42

WhatCar, совместно с MotorEasy, опубликовал рейтинг наиболее проблемных подержанных семейных автомобилей

Лидерами списка стали Audi A3, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Владельцы Audi A3 чаще всего сталкиваются с проблемами навигации, мультимедийной системы, коробки передач и электрики, но большинство проблем удается решить без обращения в сервис.

У Volkswagen Golf на втором месте было выявлено множество поломок, требующих длительного ремонта. Skoda Octavia также оказалась в списке из-за проблем с кузовом, кондиционером и электрикой, но большинство ремонтных работ было выполнено бесплатно.

В антирейтинг также попали модели Mercedes A-Class, Seat Leon, Opel Astra, Skoda Scala, Mercedes A-Class гибрид и Kia XCeed, сообщает Российская Газета.

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