Ученые выявили прямую связь между употреблением моркови и снижением риска развития рака

Исследования ученых выявили прямую связь между употреблением моркови и снижением риска развития рака легких, рака мочевого пузыря и рака яичников. Морковь, богатая бета-каротином, который превращается в витамин A, играет ключевую роль в поддержании здоровья клеток и тканей.

Содержащиеся в моркови антиоксиданты, витамины C и E способствуют борьбе с различными видами рака, защищают клетки, поддерживают антиоксидантную активность и снижают воспаление. Эти результаты подкреплены как лабораторными, так и клиническими исследованиями, открывая новую перспективу в борьбе с раком и подтверждая полезные свойства моркови для здоровья, сообщает Involta.