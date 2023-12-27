Ученые выявили прямую связь между употреблением моркови и снижением риска развития рака

Исследования ученых выявили прямую связь между употреблением моркови и снижением риска развития рака легких, рака мочевого пузыря и рака яичников. Морковь, богатая бета-каротином, который превращается в витамин A, играет ключевую роль в поддержании здоровья клеток и тканей.
Содержащиеся в моркови антиоксиданты, витамины C и E способствуют борьбе с различными видами рака, защищают клетки, поддерживают антиоксидантную активность и снижают воспаление. Эти результаты подкреплены как лабораторными, так и клиническими исследованиями, открывая новую перспективу в борьбе с раком и подтверждая полезные свойства моркови для здоровья, сообщает Involta.
Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет
Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.
Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда".
Стартап-компания АО "Кама" представила технические характеристики российского электрокара "Атом"
Автомобиль будет сопоставим по размерам с Lada Granta хетчбэк, имея длину 3995 мм и ширину 1780 мм. Оснащен полностью независимой подвеской, приводом только задним и силовой установкой мощностью 204 л.с. Батарея на 77 киловатт позволяет проезжать до 500 километров без подзарядки.
Autonews представил пошаговую инструкцию по снятию стеклоочистителей на автомобиле
Autonews представил пошаговую инструкцию по снятию стеклоочистителей на автомобиле, подчеркивая разнообразие креплений и их влияние на продолжительность использования. Несмотря на многочисленные ограничения, широкий выбор стеклоочистителей на рынке может стать замысловатым для владельцев.