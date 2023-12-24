Нутрициолог Кузина объяснила, кому следует воздержаться от употребления моркови по-корейски

Многие сторонники здорового питания включают морковь по-корейски в рацион, считая ее полезной. Однако нутрициолог предупреждает, что блюдо не всегда так полезно, как кажется. Некоторые вариации, особенно с добавлением жареного лука и чеснока, теряют свои диетические свойства.
Морковь по-корейски не рекомендуется людям с язвенными болезнями, гастритом, воспалением органов ЖКТ. Употребление этой закуски может раздражать слизистые и усиливать секрецию желудочного сока. Детям это блюдо не рекомендуется из-за риска переизбытка витамина А. Сырая морковь не рекомендуется при проблемах с ЖКТ, лучше использовать вареную.
При покупке готового блюда следует быть внимательным к содержанию консервантов, а также красителя Е110, который может вызвать аллергию. Лучше готовить морковь по-корейски самостоятельно, сообщает Аргументы И Факты.
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