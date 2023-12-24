Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.12.2023 : 91,9389
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.12.2023 : 101,2863
Нутрициолог Кузина объяснила, кому следует воздержаться от употребления моркови по-корейски
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:59

Нутрициолог Кузина объяснила, кому следует воздержаться от употребления моркови по-корейски

Многие сторонники здорового питания включают морковь по-корейски в рацион, считая ее полезной. Однако нутрициолог предупреждает, что блюдо не всегда так полезно, как кажется. Некоторые вариации, особенно с добавлением жареного лука и чеснока, теряют свои диетические свойства.

Морковь по-корейски не рекомендуется людям с язвенными болезнями, гастритом, воспалением органов ЖКТ. Употребление этой закуски может раздражать слизистые и усиливать секрецию желудочного сока. Детям это блюдо не рекомендуется из-за риска переизбытка витамина А. Сырая морковь не рекомендуется при проблемах с ЖКТ, лучше использовать вареную.

При покупке готового блюда следует быть внимательным к содержанию консервантов, а также красителя Е110, который может вызвать аллергию. Лучше готовить морковь по-корейски самостоятельно, сообщает Аргументы И Факты.

Мир

Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали

Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали

Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали, с индексами D1 (туризм) и D2 (деловые цели), начиная с января 2024 года. Оба типа виз позволяют пребывать в стране до 60 дней.

Читать полностью
Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи северной части Дании

Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи северной части Дании

Тысячи ботинок, а также другие товары, оказались выброшены на пляжи северной части Дании в результате потери 46 контейнеров с судна Maersk, следовавшего из Бремерхафена в Гданьск, из-за шторма "Пиа".

Читать полностью

Общество

Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков

Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков

Согласно данным, представленным на портале Science Alert, употребление алкоголя перед сном сначала расслабляет и замедляет взаимосвязь нервных клеток, однако через несколько часов организм переходит в более активную стадию обработки алкоголя, что приводит к нарушениям сна.

Читать полностью
Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции

Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции

Доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что не только само количество сна, но и его постоянство имеют значение. Результаты исследования, в котором участвовало 826 человек в течение двух десятилетий, подчеркивают, что неправильное чередование продолжительности сна может негативно сказаться на здоровье мозга.

Читать полностью

Новости