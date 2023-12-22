Гинеколог Варламова сообщает, что морковь, бобовые и орехи могут улучшить настроение во время менопаузы

Гинеколог Екатерина Варламова рассказала, что при менопаузе помимо заместительной гормональной терапии (ЗГТ) полезным может быть употребление моркови, бобовых и орехов. Эти продукты, а также брокколи, яблоки, вишня, семечки подсолнечника и тыква содержат фитоэстрогены, которые помогают нормализовать гормональный фон и улучшают настроение в период менопаузы. Физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, также способствуют улучшению настроения и снижению признаков менопаузы.

Врач напомнила, что менопауза - естественный период, зависящий от многих факторов, включая генетику. Она подчеркнула важность регулярных визитов к гинекологу для контроля здоровья и принятия профилактических мер при необходимости. Варламова также отметила, что хотя менопаузу нельзя избежать, ее проявления можно облегчить с помощью ЗГТ, подчеркнув при этом безопасность современных методов лечения и опровергнув страхи относительно возможных рисков, сообщает РИАМО.