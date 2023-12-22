Гинеколог Варламова сообщает, что морковь, бобовые и орехи могут улучшить настроение во время менопаузы

Гинеколог Екатерина Варламова рассказала, что при менопаузе помимо заместительной гормональной терапии (ЗГТ) полезным может быть употребление моркови, бобовых и орехов. Эти продукты, а также брокколи, яблоки, вишня, семечки подсолнечника и тыква содержат фитоэстрогены, которые помогают нормализовать гормональный фон и улучшают настроение в период менопаузы. Физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, также способствуют улучшению настроения и снижению признаков менопаузы.
Врач напомнила, что менопауза - естественный период, зависящий от многих факторов, включая генетику. Она подчеркнула важность регулярных визитов к гинекологу для контроля здоровья и принятия профилактических мер при необходимости. Варламова также отметила, что хотя менопаузу нельзя избежать, ее проявления можно облегчить с помощью ЗГТ, подчеркнув при этом безопасность современных методов лечения и опровергнув страхи относительно возможных рисков, сообщает РИАМО.
Финляндия считает, что начинается новая «холодная война»
Об этом заявил министр обороны страны.
Финляндия планирует выплачивать возвратившимся на родину беженцам «подъемные»
Однако достаточно внушительные суммы выдают с определенными ограничениями.
Ученые выявили, что мягкая низкоуглеводная диета является наиболее безопасной и эффективной для диабетиков
Эксперимент включал 50 человек с сахарным диабетом первого типа, средний возраст которых составил 48 лет. Участники использовали инсулиновые помпы и инъекционную терапию.
Кардиолог Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья
Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья, вплоть до внезапной смерти. Причиной этого является высокий уровень стресса, который может привести к сердечно-сосудистой катастрофе.