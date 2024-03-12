В Забайкальском крае полиция обнаружила более 2 тонн контрафактной икры и около 300 коробок камчатского краба на сумму 14,5 млн руб. Большегрузный автомобиль, управляемый жителем Карачаево-Черкесской Республики, был остановлен на федеральной автодороге около Читы, пишут "Известия".

Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки.

В ноябре прошлого года в Приморском крае были изъяты почти 6 тонн контрафактных крабов, рыбы и икры на сумму более 7 млн руб.





