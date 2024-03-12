В Забайкальском крае полиция обнаружила более 2 тонн контрафактной икры и около 300 коробок камчатского краба на сумму 14,5 млн руб. Большегрузный автомобиль, управляемый жителем Карачаево-Черкесской Республики, был остановлен на федеральной автодороге около Читы, пишут "Известия".
Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки.
В ноябре прошлого года в Приморском крае были изъяты почти 6 тонн контрафактных крабов, рыбы и икры на сумму более 7 млн руб.
Уволенный банкир выиграл 4,5 млн евро, но должен будет их вернуть
Суд посчитал претензии уволенного француза неприемлемыми, потому что его аргументы уже использовались в другом судебном процессе.
Заявление главы НАТО говорит о сдвиге в стратегии относительно Украины
По мнению сенатора Алексея Пушкова, слова Генсек НАТО Йенс Столтенберг об Украине означают смену стратегии Запада.
В Бурятии на избирательных участках будут выступать артисты с тематическими номерами
В Бурятии в городе Улан-Удэ и во всех отдалённых районах республики будут выступать профессиональные артисты на избирательных участках. В течении трёх дней проведения выборов президента РФ запланировано более 200 мероприятий.
На студии Мосфильм планируют снять два фильма об СВО
Глава Мосфильма Карен Шахназаров заявил, что сейчас в разработке на киностудии находится два проекта об СВО. Один из них снимает режиссёр Федор Попов. Шахназаров отметил, что снять добротное игровое кино крайне трудно, поэтому данный процесс занимает много времени.