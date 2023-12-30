Кардиолог Кореневич сообщает о необходимости соблюдения умеренности в полезных привычках

Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич сообщает о необходимости соблюдения умеренности в полезных привычках, таких как правильное питание и занятия спортом. По её мнению, злоупотребление даже благоприятными привычками может привести к стрессу организма и серьезным проблемам, включая смертельные исходы.

Она подчеркивает, что ключевое значение имеет соблюдение чувства меры в удовольствиях. Врач-диетолог Линда Хасанова дополняет, что, хотя нет конкретной суточной нормы употребления икры, рекомендуется ограничивать её потребление до 20-30 граммов в день из-за высокого содержания калорий. Она также советует разнообразить рацион, включая различные группы пищи, чтобы обеспечить более здоровое питание, сообщает Общественная Служба Новостей.