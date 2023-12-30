Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич сообщает о необходимости соблюдения умеренности в полезных привычках, таких как правильное питание и занятия спортом. По её мнению, злоупотребление даже благоприятными привычками может привести к стрессу организма и серьезным проблемам, включая смертельные исходы.
Она подчеркивает, что ключевое значение имеет соблюдение чувства меры в удовольствиях. Врач-диетолог Линда Хасанова дополняет, что, хотя нет конкретной суточной нормы употребления икры, рекомендуется ограничивать её потребление до 20-30 граммов в день из-за высокого содержания калорий. Она также советует разнообразить рацион, включая различные группы пищи, чтобы обеспечить более здоровое питание, сообщает Общественная Служба Новостей.
МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом
Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.
Врачи в Афинах стали участниками скандального события
Врачи в Афинах стали участниками скандального события, проведя рождественскую вечеринку непосредственно в стенах больницы "Эритрос Ставрос". Инцидент вызвал волнение, привлекая внимание Минздрава Греции, который начал проверку.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.