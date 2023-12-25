Платежные карты получили около 170 тыс. жителей Херсонской области

За прошедший год в Херсонской области было выдано около 170 тыс. платежных карт, как сообщается в Telegram-канале Министерства экономического развития региона. В этот период было установлено 1 954 POS-терминала, предназначенных для оплаты картой в магазинах, а также размещено 128 банкоматов. Гражданам было выдано примерно 170 тыс. платежных карт.

Представители министерства подчеркнули, что в 2024 году планируется продолжить работу в данной сфере. Рабочая группа рассчитала необходимость установки еще 260 банкоматов в регионе. Кроме того, планируется открытие новых отделений банков и кредитных организаций, сообщает ТАСС.

Несмотря на активные усилия по повышению доли безналичных платежей, Почта Херсона продолжает выплачивать социальные пособия наличными средствами. Важно отметить, что с 2024 года все отделения начнут принимать платежи за услуги ЖКХ.