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Эндокринолог Дзантиева рассказала о различии между медленными и быстрыми углеводами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:08

Эндокринолог Дзантиева рассказала о различии между медленными и быстрыми углеводами

Эндокринолог Елизавета Дзантиева рассказала о различии между медленными и быстрыми углеводами, подчеркнув, что быстрые углеводы могут вызвать резкий скачок инсулина и привести к проблемам, таким как гиперинсулинемия и инсулинорезистентность.

Для минимизации рисков специалист советует включить в рацион сложные продукты, сочетающие углеводы, белок и клетчатку, чтобы "замедлить" углеводный обмен. Как пример, она привела кашу, которую можно употреблять с белками (яйцом, творогом), чтобы замедлить выработку инсулина, сообщает Москва24.

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