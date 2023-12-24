Эндокринолог Дзантиева рассказала о различии между медленными и быстрыми углеводами

Эндокринолог Елизавета Дзантиева рассказала о различии между медленными и быстрыми углеводами, подчеркнув, что быстрые углеводы могут вызвать резкий скачок инсулина и привести к проблемам, таким как гиперинсулинемия и инсулинорезистентность.
Для минимизации рисков специалист советует включить в рацион сложные продукты, сочетающие углеводы, белок и клетчатку, чтобы "замедлить" углеводный обмен. Как пример, она привела кашу, которую можно употреблять с белками (яйцом, творогом), чтобы замедлить выработку инсулина, сообщает Москва24.
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