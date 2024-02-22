Владелец иномарки сбил мальчика 11 лет на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы владелец иномарки сбил мальчика 11 лет.
Водитель сбил мальчика 11 лет. Владелец машины признался, что не заметил ребёнка из-за загораживающей видимость фуры.
Мужчина признался, что сам вызвал мальчику врача. После прибытия бригады скорой помощи мальчик по-прежнему находился в себе.
Дорожное происшествие случилось в районе 12 часов, неподалёку от 31-го дома, на улице Покровской.
По информации московской прокуратуры 29-летний владелец Chevrolet сбил 11-летнего ребёнка, который перебегал нерегулируемый светофором пешеходный переход.
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