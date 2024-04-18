Автомобильный эксперт Никита Родионов обсудил важность регулярного обслуживания кондиционера в автомобиле. Специалист подчеркнул, что частота обслуживания зависит от условий эксплуатации и климата. В городах с пыльным окружением и сезонными изменениями температуры, кондиционер может работать беспрерывно летом, что требует более частых проверок и обслуживания, рекомендуемых примерно раз в полгода.

Они также обратили внимание на проблему избыточной влажности и накопления грязи и пыли в системе кондиционирования, что может способствовать развитию вредоносных микроорганизмов и вызывать неприятные запахи в салоне. Это не только создает дискомфорт, но и представляет угрозу для здоровья, особенно для аллергиков и астматиков. Для предотвращения подобных проблем рекомендуется проводить дезинфекцию системы кондиционирования ежегодно, сообщает Южный Автомобиль.