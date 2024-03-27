Эксперт Стрельбицкий предупредил об опасности заправки автомобиля при включенном двигателе

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчеркивает, что данная практика представляет серьезную угрозу для водителя, пассажиров и окружающих.
Заправка автомобиля при работающем двигателе может привести к возникновению пожара или взрыва из-за образования искры в процессе заправки, что особенно опасно на территории АЗС.
Включенный двигатель также может повредить компоненты топливной системы, что приведет к дополнительным проблемам с автомобилем.
Нагретое топливо при работающем двигателе может расшириться, что может привести к его переливу из бака.
Современные машины имеют логику работы указателя уровня топлива, которая может давать некорректные показания при заправке на работающем двигателе.
Стрельбицкий настоятельно рекомендует всегда выключать двигатель автомобиля перед заправкой, отмечая, что небольшой комфорт в салоне не оправдывает серьезной опасности, которой подвергается водитель и окружающие, сообщает Российская Газета.
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