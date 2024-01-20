В массовом ДТП в Подмосковье с двумя грузовиками погиб 13-летний подросток

Автомобиль модели "Газель" столкнулся с двумя припаркованными грузовиками на обочине, приводя к трагическому ДТП с участием 13-летнего подростка. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Событие произошло около 18:00 по московскому времени на трассе М-5 "Урал". По предварительным данным, автомобиль "Газель" столкнулся с двумя грузовыми транспортными средствами, находившимися на обочине, сообщает ТАСС.
Трагическим исходом стало гибель 13-летнего пассажира "Газели", произошедшая непосредственно на месте происшествия, как сообщил представитель агентства. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства этого случая.
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