Обрушившимися камнями в Дагестане завалило автомобиль

Спасатели оказали помощь пострадавшим от обвала камней в Дагестане, как сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России. На участке автодороги Буйнакск — Ботлих, недалеко от села Ашильта, произошел обвал горной породы. Под обломками оказался автомобиль с тремя человеками, один из которых погиб. Пять спасателей успешно вытащили пострадавших из поврежденного автомобиля, после чего их доставили в больницу, сообщает "Российская газета".
В Саудовской Аравии заявили, что признают Израиль в случае решения палестинского вопроса
Саудовская Аравия рассматривает возможность признания государства Израиль после разрешения палестинского вопроса.
Иран ударил по объектам в Иракском Курдистане и Сирии в ответ на теракт
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил ракетные удары по объектам в провинции Идлиб в Сирии и столице Иракского Курдистана, Эрбиле.
Владимир Путин отметил высокие темпы развития Сахалина
Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с руководителями муниципальных образований различных регионов России, высказал удовлетворение по поводу активного развития Сахалина и увеличения уровня доходов его жителей.
Молодым семьям гранты на открытие бизнеса выдадут в Псковской области
Власти Псковской области разработали новый комплекс мер поддержки молодых семей, включая предоставление грантов на осуществление проектов в сфере семейного бизнеса и погашение ипотеки.