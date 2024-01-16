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Обрушившимися камнями в Дагестане завалило автомобиль
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:12

Обрушившимися камнями в Дагестане завалило автомобиль

Спасатели оказали помощь пострадавшим от обвала камней в Дагестане, как сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России. На участке автодороги Буйнакск — Ботлих, недалеко от села Ашильта, произошел обвал горной породы. Под обломками оказался автомобиль с тремя человеками, один из которых погиб. Пять спасателей успешно вытащили пострадавших из поврежденного автомобиля, после чего их доставили в больницу, сообщает "Российская газета".

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