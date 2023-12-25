Россиянам заявили, что отечественные автомобили станут безопаснее

На Костромском заводе "Итэлма" стартовало массовое производство системы электронного контроля устойчивости (ESC) для отечественных автомобилей. Как передает информационное агентство ТАСС, об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Начиная с начала следующего года, российские автомобили будут оборудованы ESC, обладающими устойчивостью к санкциям. Первым автомобилем, который получит новую систему, станет Lada Vesta. Кроме того, компания в настоящее время ведет переговоры о поставках данного оборудования другим отечественным автопроизводителям, сообщает "Про кроссоверы".
В летний период 2023 года "Итэлма" планирует начать производство систем ABS на своем заводе в Костроме, обеспечив мощность в 850 000 линий в год для выпуска ABS и ESP. Этот шаг направлен на улучшение безопасности отечественных автомобилей. Информация об этом появилась в материале о кроссоверах.
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