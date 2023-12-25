В ДТП в Иркутской области погиб водитель Toyota Corolla

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Черемховском районе Иркутской области один человек погиб, а пятеро пострадали, по информации предоставленной региональным управлением МВД. Инцидент произошел сегодня, 25 декабря, примерно в 07:20 (02:20 по московскому времени) на 5-м километре автодороги Южный подъезд к городу Черемхово, недалеко от поселка Ершовка.
По сообщению, находившийся за рулем автомобиля Toyota Corolla погиб на месте происшествия. В медицинское учреждение были доставлены водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Axio с различными травмами, включая шестилетнюю девочку, сообщает ТАСС.
По предварительным данным прокуратуры Иркутской области, столкновение произошло между автомобилями Toyota Corolla и Nissan Wingroad, а затем с участием автомобиля Toyota Axio. Прокуратура Черемхово взяла под контроль ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых полицией по данному дорожно-транспортному происшествию с участием несовершеннолетней.
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