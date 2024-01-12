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Компания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:19

Компания "Куппер" из Москвы значительно увеличила свою производственную мощность

Компания "Куппер" из Москвы, специализирующаяся на разработке смазочных материалов и масел, значительно увеличила свою производственную мощность, достигнув пятикратного увеличения. Расширение производства было возможно благодаря внедрению собственной технологии с использованием ионов меди, повышающей ресурс механизмов и защищающей их от износа.

Эта инновационная технология заменяет элементы отработанного металла, что обеспечивает долгий срок службы механизмов и снижает потребление топлива. Заместитель генерального директора "Куппер" подчеркнула, что их продукция используется в различной технике, и компания постоянно расширяет круг поставок, осваивая новые рынки.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы выделяет, что столичные промышленные производства, такие как "Куппер", продолжают разрабатывать высокотехнологичные продукты, постоянно расширяя ассортимент и обустраивая новые площадки, сообщает Москва24.

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