Онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов заявил, что лазерная эпиляция не провоцирует рак, так как в этой процедуре не используется ионизирующее излучение. Основные проблемы после процедуры связаны с раздражением кожи или изменением её цвета, реже могут возникать волдыри или рубцы. При правильном использовании качественного оборудования и соблюдении всех правил лазерная эпиляция безопасна, так как лазер воздействует только на пигмент.
Существуют определённые противопоказания к процедуре, такие как варикозное расширение вен, пигментация, воспаления, гнойничковые образования, трофические нарушения, язвы, раны, беременность и лактация, онкологические и инфекционные заболевания, диабет в стадии декомпенсации, тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, аллергия на свет и наличие кардиостимулятора или других имплантированных устройств.
Временные противопоказания включают свежий загар, приём фотосенсибилизирующих препаратов, большое количество родинок или пигментных пятен, гормональные нарушения, татуировки или перманентный макияж.
Фото: commons.wikimedia.org/Amaregenmed (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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