Онколог Фатима Тамаева опровергла распространенное заблуждение о том, что использование бытовой техники и гаджетов может спровоцировать рак, указав, что излучение от таких устройств не входит в число факторов риска.
Тамаева также указала, что рак необязательно является возрастным заболеванием, так как он может развиваться в любом возрасте, а некоторые виды рака чаще встречаются у молодежи. Она подчеркнула, что многие виды рака чувствительны к терапии и могут быть излечены, особенно при ранней диагностике. Кроме того, Тамаева предостерегла от доверия народной медицине и подчеркнула важность профилактических обследований для раннего выявления рака, сообщает МедикФорум.
Фото: openverse.org/melissa.barrausme (CC BY-SA 2.0 license)
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