Онколог Руслан Басанов отметил, что лимфома, разновидность рака иммунной системы, чаще поражает молодых людей в возрасте 16-34 лет. Он подчеркнул различия между ходжкинскими и неходжкинскими формами этого заболевания, отметив, что последние чаще имеют агрессивный характер.

Басанов выделил несколько неочевидных признаков лимфомы, включая ночную потливость, слабость, потерю веса и неснижающуюся температуру, которые могут быть индикаторами этого заболевания. Он подчеркнул важность профессионального обследования и биопсии для точного диагноза, так как симптомы лимфомы могут также свидетельствовать о других заболеваниях, сообщает МедикФорум.