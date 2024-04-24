Онколог Руслан Басанов отметил, что лимфома, разновидность рака иммунной системы, чаще поражает молодых людей в возрасте 16-34 лет. Он подчеркнул различия между ходжкинскими и неходжкинскими формами этого заболевания, отметив, что последние чаще имеют агрессивный характер.
Басанов выделил несколько неочевидных признаков лимфомы, включая ночную потливость, слабость, потерю веса и неснижающуюся температуру, которые могут быть индикаторами этого заболевания. Он подчеркнул важность профессионального обследования и биопсии для точного диагноза, так как симптомы лимфомы могут также свидетельствовать о других заболеваниях, сообщает МедикФорум.
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