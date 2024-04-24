Научный сотрудник Южного федерального университета Дарья Рошаль совместно с российскими и французскими коллегами, разработала новый алгоритм для выявления границ клеток, что будет способствовать улучшению диагностики рака.

Алгоритм основан на математическом подходе, который позволяет системам компьютерного зрения более точно определять границы клеток и количество их соседей на микрофотографиях клеточных слоев.

Использование нового метода позволяет значительно снизить погрешность при определении границ между клетками, что особенно важно для выявления опухолей. Проведенные тесты на фотографиях эпителия шейки матки показали, что новый алгоритм уменьшает ошибки в два раза по сравнению с существующими методами. Этот подход открывает перспективы для улучшения точности диагностики рака с использованием систем машинного зрения, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org/Greg Peterson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License)