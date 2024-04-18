Исследователи из медицинского института НИУ БелГУ представили новый малотравматичный метод лечения рака почек, который существенно снижает риск послеоперационных осложнений при сохранении пораженного органа.
В отличие от лапароскопического метода, который не всегда подходит, особенно при наличии крупных опухолей или их расположении рядом с сосудами или внутрипочечно, новый подход направлен на минимизацию хирургической травмы на этапе доступа. Он позволяет сократить время ишемии почки, объем кровопотери и частоту послеоперационных осложнений.
Исследование, проведенное учеными НИУ БелГУ, выявило, что ближайшая точка доступа к почке в большинстве случаев расположена под десятым ребром или в прилегающих межреберьях. Новый метод, осуществляемый через внебрюшинный мини-доступ с удалением десятого ребра, позволяет хирургам проводить операцию с минимальным повреждением тканей. Этот подход уже успешно применялся для лечения пациентов с раком почек, демонстрируя эффективные результаты, сообщает РИА Новости.
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