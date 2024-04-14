Исследователи из Тель-Авивского университета, в сотрудничестве с международными коллегами, выявили важный индикатор, предвещающий возможное увеличение риска развития раковых клеток в организме. Это исследование, представленное на новостном портале Pronews. gr, обнаружило связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими проявлениями.
Изначально обнаруженный в 2013 году, этот феномен был дополнительно исследован, чтобы получить более глубокое понимание. В ходе исследования установлено, что сердечные патологии стимулируют выработку внеклеточных везикул (sEV), которые, в свою очередь, содействуют распространению раковых клеток. Нарушение сердечных процессов приводит к увеличению количества этих везикул, способствуя распространению патологических клеток по всему организму и вызывая воспалительные процессы.
На основе этих результатов ученые выражают надежду на то, что понимание этих механизмов поможет в коррекции методов лечения и профилактики рака, в том числе через улучшение терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Газета.Ру.
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