Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили маркер эффективности иммунотаргетной терапии для пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия.
Рак эндометрия становится все более распространенным среди женщин, и его лечение представляет серьезную проблему из-за отсутствия четких критериев отбора для иммунотерапии.
Исследование показало, что соотношение определенных типов клеток иммунной системы в опухоли связано с продолжительностью ответа на комбинированную иммунотерапию. Этот маркер может быть определен до начала лечения с помощью иммуногистохимического теста, что позволяет персонализировать терапию и увеличить ее эффективность, сообщает Газета.Ру.
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