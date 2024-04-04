Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили маркер эффективности иммунотаргетной терапии для пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия.

Рак эндометрия становится все более распространенным среди женщин, и его лечение представляет серьезную проблему из-за отсутствия четких критериев отбора для иммунотерапии.

Исследование показало, что соотношение определенных типов клеток иммунной системы в опухоли связано с продолжительностью ответа на комбинированную иммунотерапию. Этот маркер может быть определен до начала лечения с помощью иммуногистохимического теста, что позволяет персонализировать терапию и увеличить ее эффективность, сообщает Газета.Ру.