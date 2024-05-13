После майских праздников цены на туры в Турцию существенно снизились: на некоторые направления — до 39%. Например, стоимость недельного турпакета в Кемере упала со 151 до 92 тыс. рублей.
Такое снижение связано с сезонным уменьшением спроса и избытком полетов в Турцию.
Однако, не все туры подешевели одинаково: в некоторых отелях цены остались на прежнем уровне или упали незначительно. В прошлом году цены падали еще сильнее из-за неудачного раннего бронирования. Ожидается, что цены останутся сниженными до начала летнего сезона, сообщает Tourdom.Ru.
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