После майских праздников цены на туры в Турцию существенно снизились: на некоторые направления — до 39%. Например, стоимость недельного турпакета в Кемере упала со 151 до 92 тыс. рублей.

Такое снижение связано с сезонным уменьшением спроса и избытком полетов в Турцию.

Однако, не все туры подешевели одинаково: в некоторых отелях цены остались на прежнем уровне или упали незначительно. В прошлом году цены падали еще сильнее из-за неудачного раннего бронирования. Ожидается, что цены останутся сниженными до начала летнего сезона, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)