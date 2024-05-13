Изменения в составе керамики и оптимизация производства позволили снизить температуру спекания до 950 градусов, что облегчило использование железа, марганца, никеля и кобальта вместо драгоценных металлов для изготовления электродов и снизило стоимость производства.
Разработаны материалы, необходимые для датчиков давления и вибрации в автомобилях и турбинах, а также для накопителей электрической энергии, работающих в экстремальных условиях. Важной особенностью является пониженное содержание свинца, делающее материалы более экологичными. Также введены новые переключатели и подложки для высокочастотной техники. Работы проводятся в рамках стратегического проекта "Печатная электроника" программы "Приоритет-2030", сообщает ТАСС.
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