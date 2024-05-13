Советник начальника кабинета президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк охарактеризовал как "непонятное" то, что союзники Украины отказываются признать себя стороной противостояния с Россией.



Михаил Подоляк выразил свое удивление в соцсетях по поводу того, что представители демократических стран, так называемый "Клуб Рамштайн" из проукраинской коалиции, постоянно утверждают, будто они не находятся в конфликте с Россией. По его словам, такое отрицание очевидного и отсутствие принятия эффективных мер против РФ вызывают удивление.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что альянс не стремится к конфликту с Россией. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск в мае признал наличие военнослужащих НАТО на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это свидетельствует о гибридной войне Запада против России.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вооружение, поставляемое Западом в Киев, свидетельствует об участии США и НАТО в конфликте, включая подготовку военных кадров на территории различных стран.

Бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утверждал, что НАТО фактически стала стороной конфликта на Украине, поддерживая украинских неонацистов в обстрелах российской территории и принимая коллективное решение о поставках украинскому вооружению с улучшенной технической и дальнобойной мощностью.

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