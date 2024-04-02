Ученые обнаружили растение, обладающее способностью подавлять рак груди

Ученые из Американского университета Шарджи (ОАЭ) провели исследование, в результате которого было обнаружено, что стебли дерева Альбиция (Albizia lebbeck) содержат особые соединения, способные препятствовать миграции опухолевых клеток при раке молочной железы.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports (SciRep), сосредоточилось на биохимических свойствах стеблей Альбиции и выявило в них фенолы — органические соединения, способные подавлять метастазирование раковых клеток.

Экстракты Альбиции, полученные из фенолов, продемонстрировали способность подавлять активность раковых клеток в лабораторных условиях без повреждения здоровых клеток. Это открытие может способствовать разработке более безопасных и эффективных методов лечения метастатического рака, сообщает Газета.Ру.