Ученые разработали метод лечения рака крови клетками-киллерами

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали эффективный метод лечения онкологических заболеваний, особенно множественной миеломы, используя естественные клетки-киллеры (NK-клетки) из пуповинной крови. В рамках исследований, проведенных в рамках программы "Приоритет 2030", этот метод показал высокую эффективность около 80% при лечении множественной миеломы.

Ученые провели исследования на 10 пациентах, предыдущие терапии которых оказались неэффективными. Пациентам еженедельно вводили NK-клетки, и в результате лечения восемь из них показали положительный ответ на терапию, а у двух пациентов был зафиксирован слабый ответ, сохраняя стабильное состояние.

NK-клетки обеспечивают быстрый ответ на инфекции и играют ключевую роль в антиопухолевом иммунитете, при этом практически не повреждая нормальные клетки. Коллектив ученых СамГМУ разрабатывает документацию для включения этого метода в перечень медицинских услуг клиник университета, сообщает ТАСС.