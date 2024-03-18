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Ученые разработали метод лечения рака крови клетками-киллерами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:45

Ученые разработали метод лечения рака крови клетками-киллерами

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали эффективный метод лечения онкологических заболеваний, особенно множественной миеломы, используя естественные клетки-киллеры (NK-клетки) из пуповинной крови. В рамках исследований, проведенных в рамках программы "Приоритет 2030", этот метод показал высокую эффективность около 80% при лечении множественной миеломы.

Ученые провели исследования на 10 пациентах, предыдущие терапии которых оказались неэффективными. Пациентам еженедельно вводили NK-клетки, и в результате лечения восемь из них показали положительный ответ на терапию, а у двух пациентов был зафиксирован слабый ответ, сохраняя стабильное состояние.

NK-клетки обеспечивают быстрый ответ на инфекции и играют ключевую роль в антиопухолевом иммунитете, при этом практически не повреждая нормальные клетки. Коллектив ученых СамГМУ разрабатывает документацию для включения этого метода в перечень медицинских услуг клиник университета, сообщает ТАСС.

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