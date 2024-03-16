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Ученые РФ выявили бактерии микрофлоры, которые могут мешать иммунотерапии рака кожи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:24

Ученые РФ выявили бактерии микрофлоры, которые могут мешать иммунотерапии рака кожи

Российские молекулярные биологи выявили, что определенные бактерии микрофлоры кишечника, такие как роды Akkermansia и Scatavimonas, могут значительно снижать эффективность иммунотерапии меланомы, самой распространенной формы рака кожи.

Исследование, проведенное на 680 пациентах, показало, что присутствие определенных видов бактерий влияет на успешность лечения. Некоторые бактерии, такие как Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium rectale, связаны с повышенной эффективностью терапии, в то время как другие, особенно из родов Akkermansia и Scatavimonas, снижают ее эффективность.

Полученные результаты могут быть полезны в клинической практике для прогнозирования эффективности иммунотерапии и определения необходимости применения других методов лечения. Кроме того, исследование открывает возможность определения наиболее подходящего донора для трансплантации микробиоты, что может улучшить исход лечения меланомы. Это понимание также может помочь в разработке подходов для улучшения качества микрофлоры пациентов с меланомой, чтобы повысить их шансы на успешное излечение при помощи иммунотерапии, сообщает ТАСС.

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