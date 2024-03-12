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Ученые выявили связь между ухудшением метаболического синдрома и повышенным риском развития рака
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:02

Ученые выявили связь между ухудшением метаболического синдрома и повышенным риском развития рака

Исследование, проведенное среди 44 115 взрослых в Китае среднего возраста 49 лет, показало, что лица с постоянно ухудшающимся метаболическим синдромом имеют повышенный риск развития различных типов рака, включая рак молочной железы, рак эндометрия, рак почки, колоректальный рак и рак печени.

Даже после объединения групп с различными траекториями уровня метаболического синдрома, участники с повышенно-нарастающей траекторией имели самый высокий риск развития рака.

Также было выявлено, что участники с высокими показателями метаболического синдрома и хроническим воспалением подвержены особенно высокому риску развития определенных типов рака, таких как рак молочной железы, эндометрия, колона и печени, сообщает Центральная Служба Новостей.

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