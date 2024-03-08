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Стало известно, какие продукты следует употреблять для предотвращения рака кишечника
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:45

Стало известно, какие продукты следует употреблять для предотвращения рака кишечника

Эксперт в области питания при онкологии из Великобритании Мереди Берди утверждает, что регулярное употребление определенных продуктов может помочь предотвратить колоректальный рак. Овсянка с ягодами или орехами на завтраке, овощи с грибами, приготовленные на гриле, а также йогурт с фруктами являются благоприятными для здоровья кишечника.

Клетчатка играет ключевую роль в профилактике рака кишечника, поскольку обеспечивает пищу для полезных бактерий в кишечнике, защищая его слизистую оболочку. Натуральный йогурт с фруктами также полезен, так как способствует увеличению численности полезных бактерий. Добавление орехов или семян в блюда увеличивает содержание клетчатки. Включение цельнозернового хлеба или яиц к овощам с грибами на гриле делает блюдо более сытным и полезным для кишечника, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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