Стало известно, какие продукты следует употреблять для предотвращения рака кишечника

Эксперт в области питания при онкологии из Великобритании Мереди Берди утверждает, что регулярное употребление определенных продуктов может помочь предотвратить колоректальный рак. Овсянка с ягодами или орехами на завтраке, овощи с грибами, приготовленные на гриле, а также йогурт с фруктами являются благоприятными для здоровья кишечника.

Клетчатка играет ключевую роль в профилактике рака кишечника, поскольку обеспечивает пищу для полезных бактерий в кишечнике, защищая его слизистую оболочку. Натуральный йогурт с фруктами также полезен, так как способствует увеличению численности полезных бактерий. Добавление орехов или семян в блюда увеличивает содержание клетчатки. Включение цельнозернового хлеба или яиц к овощам с грибами на гриле делает блюдо более сытным и полезным для кишечника, сообщает МедЗдрав.Инфо.