Гематолог Дубинина предупреждает о возможной связи между ночной потливостью и раком крови

Врач выделяет несколько признаков, которые могут указывать на эту опасную болезнь, включая непроизвольную потерю веса, повышение температуры тела без признаков инфекции, и обильную ночную потливость, которая нарушает сон и требует смены одежды и постельного белья.

Другие возможные симптомы рака включают слабость, усталость, зуд или частые инфекции.

Заболевание также может проявиться через тромбозы, увеличение лимфатических узлов или поражение органов. Важно отметить, что рак крови иногда обнаруживается случайно при анализе крови, даже если нет явных симптомов, сообщает Газета.Ру.