Врач Мановска подчеркнула важность включения определенных продуктов в рацион для снижения риска рака

Врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановска особо выделила крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержащие сульфорафан и индол-3-карбинол, благоприятно воздействующие на клеточные процессы. Кроме того, Мановска рекомендует включить в рацион ягоды, такие как черника, малина и клубника, а также жирную рыбу, например, лосось, скумбрия и сардины, которые могут снизить риск колоректального рака и рака простаты.

Она также упомянула лук, чеснок и зеленый чай как продукты с противораковыми свойствами. Напоминая о предыдущих утверждениях других специалистов, Мановска подчеркнула, что продукты с заменителями молочного жира не вызывают вреда здоровью и не увеличивают риск развития рака, сообщает Газета.Ру.